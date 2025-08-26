Trailblaze (XBLAZE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0293931$ 0.0293931 $ 0.0293931 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.05% שינוי מחיר (7D) +10.05%

Trailblaze (XBLAZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XBLAZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XBLAZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0293931, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XBLAZE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trailblaze (XBLAZE) מידע שוק

שווי שוק $ 335.37K$ 335.37K $ 335.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 341.20K$ 341.20K $ 341.20K אספקת מחזור 412.83M 412.83M 412.83M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trailblaze הוא $ 335.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XBLAZE הוא 412.83M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.20K.