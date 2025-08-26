TOPIA (TOPIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00867876 גבוה 24 שעות $ 0.01039724 שיא כל הזמנים $ 0.121452 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00654853 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -4.27% שינוי מחיר (7D) -5.29%

TOPIA (TOPIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00995294. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00867876 לבין שיא של $ 0.01039724, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00654853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPIA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOPIA (TOPIA) מידע שוק

שווי שוק $ 19.21M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.76M אספקת מחזור 1.93B אספקה כוללת 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TOPIA הוא $ 19.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPIA הוא 1.93B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.76M.