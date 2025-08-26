עוד על TOPIA

TOPIA מחיר (TOPIA)

לא רשום

1 TOPIA ל USDמחיר חי:

$0.00996994
-4.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TOPIA (TOPIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:55:47 (UTC+8)

TOPIA (TOPIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00867876
24 שעות נמוך
$ 0.01039724
גבוה 24 שעות

$ 0.00867876

$ 0.01039724

$ 0.121452

$ 0.00654853

-0.71%

-4.27%

-5.29%

-5.29%

TOPIA (TOPIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00995294. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00867876 לבין שיא של $ 0.01039724, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00654853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPIA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOPIA (TOPIA) מידע שוק

$ 19.21M

--
----

$ 49.76M

1.93B

5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TOPIA הוא $ 19.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPIA הוא 1.93B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.76M.

TOPIA (TOPIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TOPIAל USDהיה $ -0.000444299712676147.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPIA ל USDהיה . $ +0.0016434344.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPIA ל USDהיה $ +0.0007683122.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TOPIAל USDהיה $ +0.000797341709071135.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000444299712676147-4.27%
30 ימים$ +0.0016434344+16.51%
60 ימים$ +0.0007683122+7.72%
90 ימים$ +0.000797341709071135+8.71%

מה זהTOPIA (TOPIA)

## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TOPIAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TOPIA (TOPIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOPIA (TOPIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOPIA.

בדוק את TOPIA תחזית המחיר עכשיו‏!

TOPIA למטבעות מקומיים

TOPIA (TOPIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TOPIA (TOPIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOPIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TOPIA (TOPIA)

כמה שווה TOPIA (TOPIA) היום?
החי TOPIAהמחיר ב USD הוא 0.00995294 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOPIA ל USD?
המחיר הנוכחי של TOPIA ל USD הוא $ 0.00995294. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TOPIA?
שווי השוק של TOPIA הוא $ 19.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOPIA?
ההיצע במחזור של TOPIA הוא 1.93B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOPIA?
‏‏TOPIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.121452 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOPIA?
TOPIA ‏‏רשם מחירATL של 0.00654853 USD.
מהו נפח המסחר של TOPIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOPIA הוא -- USD.
האם TOPIA יעלה השנה?
TOPIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOPIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:55:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.