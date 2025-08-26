TOPIA מחיר (TOPIA)
TOPIA (TOPIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00995294. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00867876 לבין שיא של $ 0.01039724, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00654853.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPIA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TOPIA הוא $ 19.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPIA הוא 1.93B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.76M.
במהלך היום, השינוי במחיר של TOPIAל USDהיה $ -0.000444299712676147.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPIA ל USDהיה . $ +0.0016434344.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOPIA ל USDהיה $ +0.0007683122.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TOPIAל USDהיה $ +0.000797341709071135.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000444299712676147
|-4.27%
|30 ימים
|$ +0.0016434344
|+16.51%
|60 ימים
|$ +0.0007683122
|+7.72%
|90 ימים
|$ +0.000797341709071135
|+8.71%
## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
