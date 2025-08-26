TONIC ($TONIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -7.37% שינוי מחיר (7D) -8.20% שינוי מחיר (7D) -8.20%

TONIC ($TONIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TONIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TONICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TONIC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -7.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TONIC ($TONIC) מידע שוק

שווי שוק $ 206.63K$ 206.63K $ 206.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 206.63K$ 206.63K $ 206.63K אספקת מחזור 999.52M 999.52M 999.52M אספקה כוללת 999,524,048.576984 999,524,048.576984 999,524,048.576984

שווי השוק הנוכחי של TONIC הוא $ 206.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TONIC הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999524048.576984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 206.63K.