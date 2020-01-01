Toki (TOKI) טוקנומיקה
Toki (TOKI) מידע
$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie.
Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable.
He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat.
His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.
Toki (TOKI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Toki (TOKI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Toki (TOKI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Toki (TOKI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOKI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOKIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOKIטוקניומיקה, חקרו אתTOKIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
TOKI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן TOKI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOKI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.