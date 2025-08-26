Toki (TOKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -6.92% שינוי מחיר (7D) +1.52% שינוי מחיר (7D) +1.52%

Toki (TOKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOKI השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toki (TOKI) מידע שוק

שווי שוק $ 100.24K$ 100.24K $ 100.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.24K$ 100.24K $ 100.24K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Toki הוא $ 100.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOKI הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.24K.