TOGA (TOGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 24 שעות נמוך $ 0.0000711 $ 0.0000711 $ 0.0000711 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 גבוה 24 שעות $ 0.0000711$ 0.0000711 $ 0.0000711 שיא כל הזמנים $ 0.01149809$ 0.01149809 $ 0.01149809 המחיר הנמוך ביותר $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) +251.54% שינוי מחיר (7D) +2.47% שינוי מחיר (7D) +2.47%

TOGA (TOGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006673. במהלך 24 השעות האחרונות, TOGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000010 לבין שיא של $ 0.0000711, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01149809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000010.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOGA השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, +251.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOGA (TOGA) מידע שוק

שווי שוק $ 66.71K$ 66.71K $ 66.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.71K$ 66.71K $ 66.71K אספקת מחזור 999.23M 999.23M 999.23M אספקה כוללת 999,227,782.478308 999,227,782.478308 999,227,782.478308

שווי השוק הנוכחי של TOGA הוא $ 66.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOGA הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999227782.478308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.71K.