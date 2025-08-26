עוד על TOGA

TOGA מידע על מחיר

TOGA אתר רשמי

TOGA טוקניומיקה

TOGA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TOGA סֵמֶל

TOGA מחיר (TOGA)

לא רשום

1 TOGA ל USDמחיר חי:

--
----
+251.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TOGA (TOGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:03 (UTC+8)

TOGA (TOGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010
24 שעות נמוך
$ 0.0000711
$ 0.0000711$ 0.0000711
גבוה 24 שעות

$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010

$ 0.0000711
$ 0.0000711$ 0.0000711

$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809

$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010

+0.43%

+251.54%

+2.47%

+2.47%

TOGA (TOGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006673. במהלך 24 השעות האחרונות, TOGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000010 לבין שיא של $ 0.0000711, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01149809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000010.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOGA השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, +251.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOGA (TOGA) מידע שוק

$ 66.71K
$ 66.71K$ 66.71K

--
----

$ 66.71K
$ 66.71K$ 66.71K

999.23M
999.23M 999.23M

999,227,782.478308
999,227,782.478308 999,227,782.478308

שווי השוק הנוכחי של TOGA הוא $ 66.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOGA הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999227782.478308. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.71K.

TOGA (TOGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TOGAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOGA ל USDהיה . $ -0.0000068565.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOGA ל USDהיה $ +0.0000223031.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TOGAל USDהיה $ -0.00000524431220983661.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+251.54%
30 ימים$ -0.0000068565-10.27%
60 ימים$ +0.0000223031+33.42%
90 ימים$ -0.00000524431220983661-7.28%

מה זהTOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TOGA (TOGA) משאב

האתר הרשמי

TOGAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TOGA (TOGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOGA (TOGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOGA.

בדוק את TOGA תחזית המחיר עכשיו‏!

TOGA למטבעות מקומיים

TOGA (TOGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TOGA (TOGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TOGA (TOGA)

כמה שווה TOGA (TOGA) היום?
החי TOGAהמחיר ב USD הוא 0.00006673 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOGA ל USD?
המחיר הנוכחי של TOGA ל USD הוא $ 0.00006673. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TOGA?
שווי השוק של TOGA הוא $ 66.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOGA?
ההיצע במחזור של TOGA הוא 999.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOGA?
‏‏TOGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01149809 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOGA?
TOGA ‏‏רשם מחירATL של 0.000010 USD.
מהו נפח המסחר של TOGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOGA הוא -- USD.
האם TOGA יעלה השנה?
TOGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:03 (UTC+8)

TOGA (TOGA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.