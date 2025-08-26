Toby ToadGod (TOBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) -20.32% שינוי מחיר (7D) -1.37% שינוי מחיר (7D) -1.37%

Toby ToadGod (TOBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOBY השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -20.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toby ToadGod (TOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.74M$ 13.74M $ 13.74M אספקת מחזור 377.99T 377.99T 377.99T אספקה כוללת 419,993,350,652,816.6 419,993,350,652,816.6 419,993,350,652,816.6

שווי השוק הנוכחי של Toby ToadGod הוא $ 12.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOBY הוא 377.99T, עם היצע כולל של 419993350652816.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.74M.