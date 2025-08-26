TLX (TLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0361318 גבוה 24 שעות $ 0.03791534 שיא כל הזמנים $ 0.738412 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02052682 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -3.62%

TLX (TLX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03615478. במהלך 24 השעות האחרונות, TLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0361318 לבין שיא של $ 0.03791534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.738412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02052682.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TLX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TLX (TLX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.53M אספקת מחזור 58.34M אספקה כוללת 69,999,980.0

שווי השוק הנוכחי של TLX הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TLX הוא 58.34M, עם היצע כולל של 69999980.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.