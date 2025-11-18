Timeswap מחיר היום

מחיר Timeswap (TIME) בזמן אמת היום הוא $ 0.00114028, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TIME ל USD הוא $ 0.00114028 לכל TIME.

Timeswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 399,096, עם היצע במחזור של 350.00M TIME. ב‑24 השעות האחרונות, TIME סחר בין $ 0.00110966 (נמוך) ל $ 0.00114027 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01381594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00107698.

ביצועים לטווח קצר, TIME נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -23.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Timeswap (TIME) מידע שוק

שווי שוק $ 399.10K$ 399.10K $ 399.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M אספקת מחזור 350.00M 350.00M 350.00M אספקה כוללת 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Timeswap הוא $ 399.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIME הוא 350.00M, עם היצע כולל של 1750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.