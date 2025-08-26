TIMES ($TIMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.126407$ 0.126407 $ 0.126407 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -18.73% שינוי מחיר (7D) -39.43% שינוי מחיר (7D) -39.43%

TIMES ($TIMES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TIMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TIMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TIMES השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -18.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TIMES ($TIMES) מידע שוק

שווי שוק $ 226.48K$ 226.48K $ 226.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 597.62K$ 597.62K $ 597.62K אספקת מחזור 378.97M 378.97M 378.97M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TIMES הוא $ 226.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TIMES הוא 378.97M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 597.62K.