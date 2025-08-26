עוד על TIM

Tim Cheese סֵמֶל

Tim Cheese מחיר (TIM)

לא רשום

1 TIM ל USDמחיר חי:

--
----
-10.00%1D
Tim Cheese (TIM) טבלת מחירים חיה
Tim Cheese (TIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.77%

-9.97%

-0.81%

-0.81%

Tim Cheese (TIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005347. במהלך 24 השעות האחרונות, TIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005224 לבין שיא של $ 0.00005939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00036551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIM השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -9.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.81% ב-7 הימים האחרונים.

Tim Cheese (TIM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tim Cheese הוא $ 53.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIM הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999556757.891789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.44K.

Tim Cheese (TIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tim Cheeseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTim Cheese ל USDהיה . $ -0.0000263787.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTim Cheese ל USDהיה $ +0.0000499907.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tim Cheeseל USDהיה $ +0.000005688445760943174.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.97%
30 ימים$ -0.0000263787-49.33%
60 ימים$ +0.0000499907+93.49%
90 ימים$ +0.000005688445760943174+11.91%

מה זהTim Cheese (TIM)

I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tim Cheese (TIM) משאב

האתר הרשמי

Tim Cheeseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tim Cheese (TIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tim Cheese (TIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tim Cheese.

בדוק את Tim Cheese תחזית המחיר עכשיו‏!

TIM למטבעות מקומיים

Tim Cheese (TIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tim Cheese (TIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tim Cheese (TIM)

כמה שווה Tim Cheese (TIM) היום?
החי TIMהמחיר ב USD הוא 0.00005347 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIM ל USD?
המחיר הנוכחי של TIM ל USD הוא $ 0.00005347. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tim Cheese?
שווי השוק של TIM הוא $ 53.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIM?
ההיצע במחזור של TIM הוא 999.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIM?
‏‏TIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00036551 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIM?
TIM ‏‏רשם מחירATL של 0.00002439 USD.
מהו נפח המסחר של TIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIM הוא -- USD.
האם TIM יעלה השנה?
TIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tim Cheese (TIM) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.