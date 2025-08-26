Tim Cheese (TIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00005224 $ 0.00005224 $ 0.00005224 24 שעות נמוך $ 0.00005939 $ 0.00005939 $ 0.00005939 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00005224$ 0.00005224 $ 0.00005224 גבוה 24 שעות $ 0.00005939$ 0.00005939 $ 0.00005939 שיא כל הזמנים $ 0.00036551$ 0.00036551 $ 0.00036551 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002439$ 0.00002439 $ 0.00002439 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.77% שינוי מחיר (1D) -9.97% שינוי מחיר (7D) -0.81% שינוי מחיר (7D) -0.81%

Tim Cheese (TIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005347. במהלך 24 השעות האחרונות, TIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005224 לבין שיא של $ 0.00005939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00036551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002439.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIM השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -9.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tim Cheese (TIM) מידע שוק

שווי שוק $ 53.44K$ 53.44K $ 53.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.44K$ 53.44K $ 53.44K אספקת מחזור 999.56M 999.56M 999.56M אספקה כוללת 999,556,757.891789 999,556,757.891789 999,556,757.891789

שווי השוק הנוכחי של Tim Cheese הוא $ 53.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIM הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999556757.891789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.44K.