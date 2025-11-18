TikTrix מחיר היום

מחיר TikTrix (TRIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.02230827, עם שינוי של 9.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRIX ל USD הוא $ 0.02230827 לכל TRIX.

TikTrix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,397,033, עם היצע במחזור של 152.36M TRIX. ב‑24 השעות האחרונות, TRIX סחר בין $ 0.02201674 (נמוך) ל $ 0.02522553 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.258948, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02201674.

ביצועים לטווח קצר, TRIX נע ב -5.21% בשעה האחרונה ו -28.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TikTrix (TRIX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.59M$ 44.59M $ 44.59M אספקת מחזור 152.36M 152.36M 152.36M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

