Tiger Alpha סֵמֶל

Tiger Alpha מחיר (SN107)

לא רשום

1 SN107 ל USDמחיר חי:

$0.479536
$0.479536$0.479536
-12.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tiger Alpha (SN107) טבלת מחירים חיה
Tiger Alpha (SN107) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.24%

-12.11%

-12.25%

-12.25%

Tiger Alpha (SN107) המחיר בזמן אמת של הוא $0.479535. במהלך 24 השעות האחרונות, SN107 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472989 לבין שיא של $ 0.548098, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN107השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.378959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN107 השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -12.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tiger Alpha (SN107) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tiger Alpha הוא $ 403.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN107 הוא 841.80K, עם היצע כולל של 841795.788974838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.67K.

Tiger Alpha (SN107) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tiger Alphaל USDהיה $ -0.0661118781652477.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTiger Alpha ל USDהיה . $ -0.2092977981.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTiger Alpha ל USDהיה $ -0.2895888847.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tiger Alphaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0661118781652477-12.11%
30 ימים$ -0.2092977981-43.64%
60 ימים$ -0.2895888847-60.38%
90 ימים$ 0--

מה זהTiger Alpha (SN107)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tiger Alpha (SN107) משאב

האתר הרשמי

Tiger Alphaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tiger Alpha (SN107) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tiger Alpha (SN107) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tiger Alpha.

בדוק את Tiger Alpha תחזית המחיר עכשיו‏!

SN107 למטבעות מקומיים

Tiger Alpha (SN107) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tiger Alpha (SN107) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN107 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tiger Alpha (SN107)

כמה שווה Tiger Alpha (SN107) היום?
החי SN107המחיר ב USD הוא 0.479535 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN107 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN107 ל USD הוא $ 0.479535. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tiger Alpha?
שווי השוק של SN107 הוא $ 403.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN107?
ההיצע במחזור של SN107 הוא 841.80K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN107?
‏‏SN107 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN107?
SN107 ‏‏רשם מחירATL של 0.378959 USD.
מהו נפח המסחר של SN107?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN107 הוא -- USD.
האם SN107 יעלה השנה?
SN107 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN107 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tiger Alpha (SN107) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.