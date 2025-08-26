Tiger Alpha (SN107) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.472989 $ 0.472989 $ 0.472989 24 שעות נמוך $ 0.548098 $ 0.548098 $ 0.548098 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.472989$ 0.472989 $ 0.472989 גבוה 24 שעות $ 0.548098$ 0.548098 $ 0.548098 שיא כל הזמנים $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.378959$ 0.378959 $ 0.378959 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -12.11% שינוי מחיר (7D) -12.25% שינוי מחיר (7D) -12.25%

Tiger Alpha (SN107) המחיר בזמן אמת של הוא $0.479535. במהלך 24 השעות האחרונות, SN107 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472989 לבין שיא של $ 0.548098, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN107השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.378959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN107 השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -12.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tiger Alpha (SN107) מידע שוק

שווי שוק $ 403.67K$ 403.67K $ 403.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.67K$ 403.67K $ 403.67K אספקת מחזור 841.80K 841.80K 841.80K אספקה כוללת 841,795.788974838 841,795.788974838 841,795.788974838

שווי השוק הנוכחי של Tiger Alpha הוא $ 403.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN107 הוא 841.80K, עם היצע כולל של 841795.788974838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.67K.