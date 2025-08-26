עוד על THUSD

Threshold USD סֵמֶל

Threshold USD מחיר (THUSD)

לא רשום

1 THUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Threshold USD (THUSD) טבלת מחירים חיה
Threshold USD (THUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

--

--

0.00%

0.00%

Threshold USD (THUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, THUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.904712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Threshold USD (THUSD) מידע שוק

$ 939.39K
$ 939.39K$ 939.39K

--
----

$ 200.98M
$ 200.98M$ 200.98M

939.35K
939.35K 939.35K

200,975,651.728158
200,975,651.728158 200,975,651.728158

שווי השוק הנוכחי של Threshold USD הוא $ 939.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THUSD הוא 939.35K, עם היצע כולל של 200975651.728158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.98M.

Threshold USD (THUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Threshold USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThreshold USD ל USDהיה . $ +0.0154472000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThreshold USD ל USDהיה $ +0.0172487000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Threshold USDל USDהיה $ +0.0143662724964148.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0154472000+1.54%
60 ימים$ +0.0172487000+1.72%
90 ימים$ +0.0143662724964148+1.46%

מה זהThreshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Threshold USD (THUSD) משאב

האתר הרשמי

Threshold USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Threshold USD (THUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Threshold USD (THUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Threshold USD.

בדוק את Threshold USD תחזית המחיר עכשיו‏!

Threshold USD (THUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Threshold USD (THUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Threshold USD (THUSD)

כמה שווה Threshold USD (THUSD) היום?
החי THUSDהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של THUSD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Threshold USD?
שווי השוק של THUSD הוא $ 939.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THUSD?
ההיצע במחזור של THUSD הוא 939.35K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THUSD?
‏‏THUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.022 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THUSD?
THUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.904712 USD.
מהו נפח המסחר של THUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THUSD הוא -- USD.
האם THUSD יעלה השנה?
THUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
