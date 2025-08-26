Threshold USD (THUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 המחיר הנמוך ביותר $ 0.904712$ 0.904712 $ 0.904712 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Threshold USD (THUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, THUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.904712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Threshold USD (THUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 939.39K$ 939.39K $ 939.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.98M$ 200.98M $ 200.98M אספקת מחזור 939.35K 939.35K 939.35K אספקה כוללת 200,975,651.728158 200,975,651.728158 200,975,651.728158

שווי השוק הנוכחי של Threshold USD הוא $ 939.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THUSD הוא 939.35K, עם היצע כולל של 200975651.728158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.98M.