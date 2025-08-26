Thorstarter (XRUNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00198027 $ 0.00198027 $ 0.00198027 24 שעות נמוך $ 0.0022333 $ 0.0022333 $ 0.0022333 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00198027$ 0.00198027 $ 0.00198027 גבוה 24 שעות $ 0.0022333$ 0.0022333 $ 0.0022333 שיא כל הזמנים $ 0.707193$ 0.707193 $ 0.707193 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114084$ 0.00114084 $ 0.00114084 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -8.44% שינוי מחיר (7D) -5.79% שינוי מחיר (7D) -5.79%

Thorstarter (XRUNE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00204009. במהלך 24 השעות האחרונות, XRUNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00198027 לבין שיא של $ 0.0022333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRUNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.707193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114084.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRUNE השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -8.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thorstarter (XRUNE) מידע שוק

שווי שוק $ 232.86K$ 232.86K $ 232.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 114.15M 114.15M 114.15M אספקה כוללת 535,328,769.27 535,328,769.27 535,328,769.27

שווי השוק הנוכחי של Thorstarter הוא $ 232.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XRUNE הוא 114.15M, עם היצע כולל של 535328769.27. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.