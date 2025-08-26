this shit will run (DIARRHEA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -10.59% שינוי מחיר (7D) -5.73% שינוי מחיר (7D) -5.73%

this shit will run (DIARRHEA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIARRHEA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIARRHEAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIARRHEA השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

this shit will run (DIARRHEA) מידע שוק

שווי שוק $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K אספקת מחזור 999.52M 999.52M 999.52M אספקה כוללת 999,515,632.491812 999,515,632.491812 999,515,632.491812

שווי השוק הנוכחי של this shit will run הוא $ 24.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIARRHEA הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999515632.491812. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.25K.