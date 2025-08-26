Thief Cat (NAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0,00346739$ 0,00346739 $ 0,00346739 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,57 שינוי מחיר (1D) -%6,37 שינוי מחיר (7D) -%1,09 שינוי מחיר (7D) -%1,09

Thief Cat (NAMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,00346739, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAMI השתנה ב +%0,57 במהלך השעה האחרונה, -%6,37 במהלך 24 השעות האחרונות, ו-%1,09 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thief Cat (NAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 35,31K$ 35,31K $ 35,31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35,31K$ 35,31K $ 35,31K אספקת מחזור 951,07M 951,07M 951,07M אספקה כוללת 951.070.720,887616 951.070.720,887616 951.070.720,887616

שווי השוק הנוכחי של Thief Cat הוא $ 35,31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAMI הוא 951,07M, עם היצע כולל של 951070720.887616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35,31K.