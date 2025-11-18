TheTrenches מחיר היום

מחיר TheTrenches (TRENCHES) בזמן אמת היום הוא $ 0.00015569, עם שינוי של 7.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRENCHES ל USD הוא $ 0.00015569 לכל TRENCHES.

TheTrenches כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,688, עם היצע במחזור של 999.86M TRENCHES. ב‑24 השעות האחרונות, TRENCHES סחר בין $ 0.0001424 (נמוך) ל $ 0.00017118 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00720189, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008911.

ביצועים לטווח קצר, TRENCHES נע ב +1.51% בשעה האחרונה ו +15.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TheTrenches (TRENCHES) מידע שוק

שווי שוק $ 155.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.69K אספקת מחזור 999.86M אספקה כוללת 999,857,905.401131

שווי השוק הנוכחי של TheTrenches הוא $ 155.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENCHES הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999857905.401131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.69K.