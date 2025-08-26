THAT (THAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00142726 $ 0.00142726 $ 0.00142726 24 שעות נמוך $ 0.00146208 $ 0.00146208 $ 0.00146208 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00142726$ 0.00142726 $ 0.00142726 גבוה 24 שעות $ 0.00146208$ 0.00146208 $ 0.00146208 שיא כל הזמנים $ 0.00146208$ 0.00146208 $ 0.00146208 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) +0.28% שינוי מחיר (7D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.47%

THAT (THAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00143215. במהלך 24 השעות האחרונות, THAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00142726 לבין שיא של $ 0.00146208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00146208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THAT השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THAT (THAT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M אספקת מחזור 757.76M 757.76M 757.76M אספקה כוללת 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של THAT הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THAT הוא 757.76M, עם היצע כולל של 3300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.73M.