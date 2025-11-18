Tharwa USD מחיר היום

מחיר Tharwa USD (THUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.998022, עם שינוי של 0.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ THUSD ל USD הוא $ 0.998022 לכל THUSD.

Tharwa USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 996,242, עם היצע במחזור של 996.55K THUSD. ב‑24 השעות האחרונות, THUSD סחר בין $ 0.994091 (נמוך) ל $ 1.008 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.085, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.873839.

ביצועים לטווח קצר, THUSD נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tharwa USD (THUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 996.24K$ 996.24K $ 996.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M אספקת מחזור 996.55K 996.55K 996.55K אספקה כוללת 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999 3,632,209.999999999

שווי השוק הנוכחי של Tharwa USD הוא $ 996.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THUSD הוא 996.55K, עם היצע כולל של 3632209.999999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.