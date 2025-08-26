TETU (TETU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.130148$ 0.130148 $ 0.130148 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

TETU (TETU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TETU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TETUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.130148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TETU השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TETU (TETU) מידע שוק

שווי שוק $ 349.02K$ 349.02K $ 349.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 373.68K$ 373.68K $ 373.68K אספקת מחזור 484.74M 484.74M 484.74M אספקה כוללת 518,984,508.0 518,984,508.0 518,984,508.0

שווי השוק הנוכחי של TETU הוא $ 349.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TETU הוא 484.74M, עם היצע כולל של 518984508.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.68K.