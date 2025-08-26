TEN (TENFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.552685$ 0.552685 $ 0.552685 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -1.93% שינוי מחיר (7D) -3.85% שינוי מחיר (7D) -3.85%

TEN (TENFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TENFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TENFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.552685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TENFI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TEN (TENFI) מידע שוק

שווי שוק $ 124.48K$ 124.48K $ 124.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.23K$ 209.23K $ 209.23K אספקת מחזור 152.51M 152.51M 152.51M אספקה כוללת 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935

שווי השוק הנוכחי של TEN הוא $ 124.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TENFI הוא 152.51M, עם היצע כולל של 256357782.5826935. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.23K.