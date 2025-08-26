TCC (TCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00462271 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) +2.24% שינוי מחיר (7D) -7.96%

TCC (TCC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00462271, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TCC השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, +2.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 234.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 234.15K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TCC הוא $ 234.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TCC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 234.15K.