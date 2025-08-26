taonado (SN113) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.566108 $ 0.566108 $ 0.566108 24 שעות נמוך $ 0.653749 $ 0.653749 $ 0.653749 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.566108$ 0.566108 $ 0.566108 גבוה 24 שעות $ 0.653749$ 0.653749 $ 0.653749 שיא כל הזמנים $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.512426$ 0.512426 $ 0.512426 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -4.83% שינוי מחיר (7D) -7.62% שינוי מחיר (7D) -7.62%

taonado (SN113) המחיר בזמן אמת של הוא $0.618386. במהלך 24 השעות האחרונות, SN113 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.566108 לבין שיא של $ 0.653749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN113השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.512426.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN113 השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

taonado (SN113) מידע שוק

שווי שוק $ 627.50K$ 627.50K $ 627.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 627.50K$ 627.50K $ 627.50K אספקת מחזור 1.01M 1.01M 1.01M אספקה כוללת 1,014,739.305433084 1,014,739.305433084 1,014,739.305433084

שווי השוק הנוכחי של taonado הוא $ 627.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN113 הוא 1.01M, עם היצע כולל של 1014739.305433084. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 627.50K.