TAOHash (SN14) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.45 גבוה 24 שעות $ 5.23 שיא כל הזמנים $ 45.73 המחיר הנמוך ביותר $ 4.45 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -13.95% שינוי מחיר (7D) -18.92%

TAOHash (SN14) המחיר בזמן אמת של הוא $4.47. במהלך 24 השעות האחרונות, SN14 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.45 לבין שיא של $ 5.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN14השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 45.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN14 השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -13.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAOHash (SN14) מידע שוק

שווי שוק $ 9.82M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.82M אספקת מחזור 2.20M אספקה כוללת 2,197,537.881936563

שווי השוק הנוכחי של TAOHash הוא $ 9.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN14 הוא 2.20M, עם היצע כולל של 2197537.881936563. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.82M.