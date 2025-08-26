עוד על TALIS

Talis Protocol סֵמֶל

Talis Protocol מחיר (TALIS)

לא רשום

1 TALIS ל USDמחיר חי:

$0.00190676
$0.00190676$0.00190676
-4.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Talis Protocol (TALIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:16:54 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00189066
$ 0.00189066$ 0.00189066
24 שעות נמוך
$ 0.00203323
$ 0.00203323$ 0.00203323
גבוה 24 שעות

$ 0.00189066
$ 0.00189066$ 0.00189066

$ 0.00203323
$ 0.00203323$ 0.00203323

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

$ 0.00131387
$ 0.00131387$ 0.00131387

-0.07%

-4.68%

-0.67%

-0.67%

Talis Protocol (TALIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00190676. במהלך 24 השעות האחרונות, TALIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189066 לבין שיא של $ 0.00203323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TALISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.500599, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00131387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TALIS השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Talis Protocol (TALIS) מידע שוק

$ 750.89K
$ 750.89K$ 750.89K

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

393.08M
393.08M 393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Talis Protocol הוא $ 750.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TALIS הוא 393.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.

Talis Protocol (TALIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Talis Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTalis Protocol ל USDהיה . $ -0.0002094173.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTalis Protocol ל USDהיה $ -0.0002395329.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Talis Protocolל USDהיה $ -0.001732002509197037.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.68%
30 ימים$ -0.0002094173-10.98%
60 ימים$ -0.0002395329-12.56%
90 ימים$ -0.001732002509197037-47.59%

מה זהTalis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Talis Protocol (TALIS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Talis Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Talis Protocol (TALIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Talis Protocol (TALIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Talis Protocol.

בדוק את Talis Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

TALIS למטבעות מקומיים

Talis Protocol (TALIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Talis Protocol (TALIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TALIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Talis Protocol (TALIS)

כמה שווה Talis Protocol (TALIS) היום?
החי TALISהמחיר ב USD הוא 0.00190676 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TALIS ל USD?
המחיר הנוכחי של TALIS ל USD הוא $ 0.00190676. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Talis Protocol?
שווי השוק של TALIS הוא $ 750.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TALIS?
ההיצע במחזור של TALIS הוא 393.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TALIS?
‏‏TALIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.500599 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TALIS?
TALIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00131387 USD.
מהו נפח המסחר של TALIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TALIS הוא -- USD.
האם TALIS יעלה השנה?
TALIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TALIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:16:54 (UTC+8)

