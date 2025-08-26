Talis Protocol (TALIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00189066 $ 0.00189066 $ 0.00189066 24 שעות נמוך $ 0.00203323 $ 0.00203323 $ 0.00203323 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00189066$ 0.00189066 $ 0.00189066 גבוה 24 שעות $ 0.00203323$ 0.00203323 $ 0.00203323 שיא כל הזמנים $ 0.500599$ 0.500599 $ 0.500599 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00131387$ 0.00131387 $ 0.00131387 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -4.68% שינוי מחיר (7D) -0.67% שינוי מחיר (7D) -0.67%

Talis Protocol (TALIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00190676. במהלך 24 השעות האחרונות, TALIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189066 לבין שיא של $ 0.00203323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TALISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.500599, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00131387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TALIS השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Talis Protocol (TALIS) מידע שוק

שווי שוק $ 750.89K$ 750.89K $ 750.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 393.08M 393.08M 393.08M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Talis Protocol הוא $ 750.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TALIS הוא 393.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.