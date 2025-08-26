עוד על TABBY

TabbyPOS סֵמֶל

TabbyPOS מחיר (TABBY)

1 TABBY ל USDמחיר חי:

$0.00084754
$0.00084754$0.00084754
-29.40%1D
TabbyPOS (TABBY) טבלת מחירים חיה
TabbyPOS (TABBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00121171
$ 0.00121171$ 0.00121171
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121171
$ 0.00121171$ 0.00121171

$ 0.182339
$ 0.182339$ 0.182339

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-29.46%

-31.72%

-31.72%

TabbyPOS (TABBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TABBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00121171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TABBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.182339, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TABBY השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -29.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TabbyPOS (TABBY) מידע שוק

$ 67.80K
$ 67.80K$ 67.80K

--
----

$ 67.80K
$ 67.80K$ 67.80K

80.00M
80.00M 80.00M

80,000,000.0
80,000,000.0 80,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TabbyPOS הוא $ 67.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TABBY הוא 80.00M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.80K.

TabbyPOS (TABBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TabbyPOSל USDהיה $ -0.000354116905307712.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTabbyPOS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTabbyPOS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TabbyPOSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000354116905307712-29.46%
30 ימים$ 0-25.34%
60 ימים$ 0-13.68%
90 ימים$ 0--

מה זהTabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

TabbyPOS (TABBY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TabbyPOSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TabbyPOS (TABBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TabbyPOS (TABBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TabbyPOS.

בדוק את TabbyPOS תחזית המחיר עכשיו‏!

TABBY למטבעות מקומיים

TabbyPOS (TABBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TabbyPOS (TABBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TABBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TabbyPOS (TABBY)

כמה שווה TabbyPOS (TABBY) היום?
החי TABBYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TABBY ל USD?
המחיר הנוכחי של TABBY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TabbyPOS?
שווי השוק של TABBY הוא $ 67.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TABBY?
ההיצע במחזור של TABBY הוא 80.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TABBY?
‏‏TABBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.182339 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TABBY?
TABBY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TABBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TABBY הוא -- USD.
האם TABBY יעלה השנה?
TABBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TABBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
TabbyPOS (TABBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

