TabbyPOS (TABBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00121171 $ 0.00121171 $ 0.00121171 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00121171$ 0.00121171 $ 0.00121171 שיא כל הזמנים $ 0.182339$ 0.182339 $ 0.182339 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -29.46% שינוי מחיר (7D) -31.72% שינוי מחיר (7D) -31.72%

TabbyPOS (TABBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TABBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00121171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TABBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.182339, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TABBY השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -29.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TabbyPOS (TABBY) מידע שוק

שווי שוק $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TabbyPOS הוא $ 67.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TABBY הוא 80.00M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.80K.