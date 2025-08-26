Sync Network (SYNC) מידע על מחיר (USD)

Sync Network (SYNC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.209893, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNC השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sync Network (SYNC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sync Network הוא $ 103.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNC הוא 161.83M, עם היצע כולל של 233593952.8630424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.35K.