Sydney (SYDNEY) מידע על מחיר (USD)

Sydney (SYDNEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYDNEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYDNEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00249286, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYDNEY השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sydney (SYDNEY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sydney הוא $ 51.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYDNEY הוא 999.15M, עם היצע כולל של 999145691.062181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.29K.