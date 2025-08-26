Swarm Network (SWM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.68% שינוי מחיר (7D) +10.68%

Swarm Network (SWM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00490022. במהלך 24 השעות האחרונות, SWM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swarm Network (SWM) מידע שוק

שווי שוק $ 385.43K$ 385.43K $ 385.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 490.02K$ 490.02K $ 490.02K אספקת מחזור 78.65M 78.65M 78.65M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Swarm Network הוא $ 385.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWM הוא 78.65M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.02K.