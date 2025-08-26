עוד על SWM

Swarm Network סֵמֶל

Swarm Network מחיר (SWM)

לא רשום

mexc
Swarm Network (SWM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:31 (UTC+8)

Swarm Network (SWM) מידע על מחיר (USD)

Swarm Network (SWM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00490022. במהלך 24 השעות האחרונות, SWM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swarm Network (SWM) מידע שוק

$ 385.43K
$ 385.43K$ 385.43K

--
----

$ 490.02K
$ 490.02K$ 490.02K

78.65M
78.65M 78.65M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Swarm Network הוא $ 385.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWM הוא 78.65M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.02K.

Swarm Network (SWM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Swarm Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwarm Network ל USDהיה . $ +0.0007028988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwarm Network ל USDהיה $ +0.0040355913.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Swarm Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0007028988+14.34%
60 ימים$ +0.0040355913+82.36%
90 ימים$ 0--

מה זהSwarm Network (SWM)

Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.

Swarm Network (SWM) משאב

Swarm Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swarm Network (SWM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swarm Network (SWM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swarm Network.

בדוק את Swarm Network תחזית המחיר עכשיו‏!

SWM למטבעות מקומיים

Swarm Network (SWM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swarm Network (SWM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Swarm Network (SWM)

כמה שווה Swarm Network (SWM) היום?
החי SWMהמחיר ב USD הוא 0.00490022 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWM ל USD?
המחיר הנוכחי של SWM ל USD הוא $ 0.00490022. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swarm Network?
שווי השוק של SWM הוא $ 385.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWM?
ההיצע במחזור של SWM הוא 78.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWM?
‏‏SWM השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWM?
SWM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SWM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWM הוא -- USD.
האם SWM יעלה השנה?
SWM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:31 (UTC+8)

Swarm Network (SWM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

