SwapX (SWPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.068182 $ 0.068182 $ 0.068182 24 שעות נמוך $ 0.076704 $ 0.076704 $ 0.076704 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.068182$ 0.068182 $ 0.068182 גבוה 24 שעות $ 0.076704$ 0.076704 $ 0.076704 שיא כל הזמנים $ 0.757704$ 0.757704 $ 0.757704 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04855514$ 0.04855514 $ 0.04855514 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -10.94% שינוי מחיר (7D) -9.32% שינוי מחיר (7D) -9.32%

SwapX (SWPX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.068259. במהלך 24 השעות האחרונות, SWPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.068182 לבין שיא של $ 0.076704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.757704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04855514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWPX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SwapX (SWPX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M אספקת מחזור 17.51M 17.51M 17.51M אספקה כוללת 90,368,313.84750845 90,368,313.84750845 90,368,313.84750845

שווי השוק הנוכחי של SwapX הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWPX הוא 17.51M, עם היצע כולל של 90368313.84750845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.17M.