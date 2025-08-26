עוד על SUIYAN

Super Suiyan סֵמֶל

Super Suiyan מחיר (SUIYAN)

לא רשום

1 SUIYAN ל USDמחיר חי:

--
----
-2.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Super Suiyan (SUIYAN) טבלת מחירים חיה
Super Suiyan (SUIYAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00207716
$ 0.00207716$ 0.00207716

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-2.79%

-6.77%

-6.77%

Super Suiyan (SUIYAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIYAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIYANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207716, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIYAN השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super Suiyan (SUIYAN) מידע שוק

$ 433.32K
$ 433.32K$ 433.32K

--
----

$ 438.37K
$ 438.37K$ 438.37K

9.88B
9.88B 9.88B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Super Suiyan הוא $ 433.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIYAN הוא 9.88B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.37K.

Super Suiyan (SUIYAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Super Suiyanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper Suiyan ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper Suiyan ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Super Suiyanל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.79%
30 ימים$ 0-32.38%
60 ימים$ 0-3.90%
90 ימים$ 0--

מה זהSuper Suiyan (SUIYAN)

Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains

Super Suiyan (SUIYAN) משאב

האתר הרשמי

Super Suiyanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Super Suiyan (SUIYAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Super Suiyan (SUIYAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Super Suiyan.

בדוק את Super Suiyan תחזית המחיר עכשיו‏!

SUIYAN למטבעות מקומיים

Super Suiyan (SUIYAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Super Suiyan (SUIYAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIYAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Super Suiyan (SUIYAN)

כמה שווה Super Suiyan (SUIYAN) היום?
החי SUIYANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIYAN ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIYAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Super Suiyan?
שווי השוק של SUIYAN הוא $ 433.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIYAN?
ההיצע במחזור של SUIYAN הוא 9.88B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIYAN?
‏‏SUIYAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00207716 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIYAN?
SUIYAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUIYAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIYAN הוא -- USD.
האם SUIYAN יעלה השנה?
SUIYAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIYAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
