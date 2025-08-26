Super Suiyan (SUIYAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00207716$ 0.00207716 $ 0.00207716 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -2.79% שינוי מחיר (7D) -6.77% שינוי מחיר (7D) -6.77%

Super Suiyan (SUIYAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIYAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIYANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207716, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIYAN השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super Suiyan (SUIYAN) מידע שוק

שווי שוק $ 433.32K$ 433.32K $ 433.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 438.37K$ 438.37K $ 438.37K אספקת מחזור 9.88B 9.88B 9.88B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Super Suiyan הוא $ 433.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIYAN הוא 9.88B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.37K.