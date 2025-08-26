SUKI (SUKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00512745$ 0.00512745 $ 0.00512745 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.15% שינוי מחיר (7D) +3.41% שינוי מחיר (7D) +3.41%

SUKI (SUKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00512745, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUKI (SUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K אספקת מחזור 183.79M 183.79M 183.79M אספקה כוללת 183,789,475.2 183,789,475.2 183,789,475.2

שווי השוק הנוכחי של SUKI הוא $ 19.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUKI הוא 183.79M, עם היצע כולל של 183789475.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.44K.