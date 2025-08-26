SubVortex (SN7) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.704674 $ 0.704674 $ 0.704674 24 שעות נמוך $ 0.810325 $ 0.810325 $ 0.810325 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.704674$ 0.704674 $ 0.704674 גבוה 24 שעות $ 0.810325$ 0.810325 $ 0.810325 שיא כל הזמנים $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.650781$ 0.650781 $ 0.650781 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -12.19% שינוי מחיר (7D) -12.82% שינוי מחיר (7D) -12.82%

SubVortex (SN7) המחיר בזמן אמת של הוא $0.710101. במהלך 24 השעות האחרונות, SN7 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.704674 לבין שיא של $ 0.810325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN7השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.650781.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN7 השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -12.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SubVortex (SN7) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M אספקת מחזור 2.31M 2.31M 2.31M אספקה כוללת 2,306,534.140608639 2,306,534.140608639 2,306,534.140608639

שווי השוק הנוכחי של SubVortex הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN7 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2306534.140608639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.