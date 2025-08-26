StormX (STMX) מידע על מחיר (USD)

StormX (STMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.165032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STMX השתנה ב +2.98% במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StormX (STMX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של StormX הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STMX הוא 11.00B, עם היצע כולל של 12500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.