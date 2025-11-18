Stool Prisondente מחיר היום

מחיר Stool Prisondente (JAILSTOOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00150779, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAILSTOOL ל USD הוא $ 0.00150779 לכל JAILSTOOL.

Stool Prisondente כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,507,745, עם היצע במחזור של 999.85M JAILSTOOL. ב‑24 השעות האחרונות, JAILSTOOL סחר בין $ 0.00144784 (נמוך) ל $ 0.00159545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.217874, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00144784.

ביצועים לטווח קצר, JAILSTOOL נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -34.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

