Stooges (STOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00120332$ 0.00120332 $ 0.00120332 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -11.55% שינוי מחיר (7D) +1.92% שינוי מחיר (7D) +1.92%

Stooges (STOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00120332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOG השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -11.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stooges (STOG) מידע שוק

שווי שוק $ 341.92K$ 341.92K $ 341.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 341.92K$ 341.92K $ 341.92K אספקת מחזור 3.00B 3.00B 3.00B אספקה כוללת 2,999,997,635.87 2,999,997,635.87 2,999,997,635.87

שווי השוק הנוכחי של Stooges הוא $ 341.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOG הוא 3.00B, עם היצע כולל של 2999997635.87. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.92K.