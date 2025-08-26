Stoicism (STOIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00192387 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -12.98% שינוי מחיר (7D) +3.70%

Stoicism (STOIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STOIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOIC השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -12.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stoicism (STOIC) מידע שוק

שווי שוק $ 260.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.27K אספקת מחזור 997.99M אספקה כוללת 997,994,035.189825

שווי השוק הנוכחי של Stoicism הוא $ 260.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOIC הוא 997.99M, עם היצע כולל של 997994035.189825. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.27K.