עוד על STEP

STEP מידע על מחיר

STEP אתר רשמי

STEP טוקניומיקה

STEP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Step Finance סֵמֶל

Step Finance מחיר (STEP)

לא רשום

1 STEP ל USDמחיר חי:

$0.067958
$0.067958$0.067958
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Step Finance (STEP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:46 (UTC+8)

Step Finance (STEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.067461
$ 0.067461$ 0.067461
24 שעות נמוך
$ 0.073076
$ 0.073076$ 0.073076
גבוה 24 שעות

$ 0.067461
$ 0.067461$ 0.067461

$ 0.073076
$ 0.073076$ 0.073076

$ 10.2
$ 10.2$ 10.2

$ 0.00654111
$ 0.00654111$ 0.00654111

+0.47%

-6.80%

-0.07%

-0.07%

Step Finance (STEP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.068009. במהלך 24 השעות האחרונות, STEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067461 לבין שיא של $ 0.073076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00654111.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEP השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Step Finance (STEP) מידע שוק

$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M

--
----

$ 22.42M
$ 22.42M$ 22.42M

318.04M
318.04M 318.04M

329,999,152.1641891
329,999,152.1641891 329,999,152.1641891

שווי השוק הנוכחי של Step Finance הוא $ 21.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEP הוא 318.04M, עם היצע כולל של 329999152.1641891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.42M.

Step Finance (STEP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Step Financeל USDהיה $ -0.00496897510201176.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStep Finance ל USDהיה . $ -0.0011315133.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStep Finance ל USDהיה $ -0.0038421412.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Step Financeל USDהיה $ -0.01856424154508016.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00496897510201176-6.80%
30 ימים$ -0.0011315133-1.66%
60 ימים$ -0.0038421412-5.64%
90 ימים$ -0.01856424154508016-21.44%

מה זהStep Finance (STEP)

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Step Finance (STEP) משאב

האתר הרשמי

Step Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Step Finance (STEP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Step Finance (STEP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Step Finance.

בדוק את Step Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

STEP למטבעות מקומיים

Step Finance (STEP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Step Finance (STEP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STEP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Step Finance (STEP)

כמה שווה Step Finance (STEP) היום?
החי STEPהמחיר ב USD הוא 0.068009 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STEP ל USD?
המחיר הנוכחי של STEP ל USD הוא $ 0.068009. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Step Finance?
שווי השוק של STEP הוא $ 21.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STEP?
ההיצע במחזור של STEP הוא 318.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STEP?
‏‏STEP השיג מחיר שיא (ATH) של 10.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STEP?
STEP ‏‏רשם מחירATL של 0.00654111 USD.
מהו נפח המסחר של STEP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STEP הוא -- USD.
האם STEP יעלה השנה?
STEP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STEP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:46 (UTC+8)

Step Finance (STEP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.