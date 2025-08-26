Step Finance (STEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.067461 $ 0.067461 $ 0.067461 24 שעות נמוך $ 0.073076 $ 0.073076 $ 0.073076 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.067461$ 0.067461 $ 0.067461 גבוה 24 שעות $ 0.073076$ 0.073076 $ 0.073076 שיא כל הזמנים $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00654111$ 0.00654111 $ 0.00654111 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -6.80% שינוי מחיר (7D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Step Finance (STEP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.068009. במהלך 24 השעות האחרונות, STEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067461 לבין שיא של $ 0.073076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00654111.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEP השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Step Finance (STEP) מידע שוק

שווי שוק $ 21.61M$ 21.61M $ 21.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.42M$ 22.42M $ 22.42M אספקת מחזור 318.04M 318.04M 318.04M אספקה כוללת 329,999,152.1641891 329,999,152.1641891 329,999,152.1641891

שווי השוק הנוכחי של Step Finance הוא $ 21.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEP הוא 318.04M, עם היצע כולל של 329999152.1641891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.42M.