StellaSwap (STELLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02970124 $ 0.02970124 $ 0.02970124 24 שעות נמוך $ 0.03379175 $ 0.03379175 $ 0.03379175 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02970124$ 0.02970124 $ 0.02970124 גבוה 24 שעות $ 0.03379175$ 0.03379175 $ 0.03379175 שיא כל הזמנים $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00307518$ 0.00307518 $ 0.00307518 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -10.96% שינוי מחיר (7D) -23.17% שינוי מחיר (7D) -23.17%

StellaSwap (STELLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02987318. במהלך 24 השעות האחרונות, STELLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02970124 לבין שיא של $ 0.03379175, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STELLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00307518.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STELLA השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StellaSwap (STELLA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 61.40M 61.40M 61.40M אספקה כוללת 61,399,246.261622064 61,399,246.261622064 61,399,246.261622064

שווי השוק הנוכחי של StellaSwap הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STELLA הוא 61.40M, עם היצע כולל של 61399246.261622064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.