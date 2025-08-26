עוד על MS2

Station This סֵמֶל

Station This מחיר (MS2)

לא רשום

1 MS2 ל USDמחיר חי:

$0.0001988
$0.0001988$0.0001988
-15.00%1D
mexc
USD
Station This (MS2) טבלת מחירים חיה
Station This (MS2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00287702
$ 0.00287702$ 0.00287702

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

-15.03%

-18.50%

-18.50%

Station This (MS2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MS2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MS2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00287702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MS2 השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Station This (MS2) מידע שוק

$ 190.52K
$ 190.52K$ 190.52K

--
----

$ 197.74K
$ 197.74K$ 197.74K

953.58M
953.58M 953.58M

989,684,533.866206
989,684,533.866206 989,684,533.866206

שווי השוק הנוכחי של Station This הוא $ 190.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MS2 הוא 953.58M, עם היצע כולל של 989684533.866206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.74K.

Station This (MS2) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Station Thisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStation This ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStation This ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Station Thisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.03%
30 ימים$ 0+14.57%
60 ימים$ 0+30.69%
90 ימים$ 0--

מה זהStation This (MS2)

The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology.

Station Thisתחזית מחיר (USD)

Station This (MS2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Station This (MS2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MS2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Station This (MS2)

כמה שווה Station This (MS2) היום?
החי MS2המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MS2 ל USD?
המחיר הנוכחי של MS2 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Station This?
שווי השוק של MS2 הוא $ 190.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MS2?
ההיצע במחזור של MS2 הוא 953.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MS2?
‏‏MS2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00287702 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MS2?
MS2 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MS2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MS2 הוא -- USD.
האם MS2 יעלה השנה?
MS2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MS2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
