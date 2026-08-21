STARMAN מחיר היום

מחיר STARMAN (STARMAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STARMAN ל USD הוא $ 0 לכל STARMAN.

STARMAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 165,161, עם היצע במחזור של 1.00B STARMAN. ב‑24 השעות האחרונות, STARMAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00368203, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STARMAN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +41.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.75K.

STARMAN (STARMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 165.16K$ 165.16K $ 165.16K נפח (24 שעות) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.16K$ 165.16K $ 165.16K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STARMAN הוא $ 165.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.75K. ההיצע במחזור של STARMAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.16K.