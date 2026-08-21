STAN מחיר היום

מחיר STAN (STAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAN ל USD הוא $ 0 לכל STAN.

STAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 388,314, עם היצע במחזור של 1.00B STAN. ב‑24 השעות האחרונות, STAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03948001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STAN נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +17.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.38K.

STAN (STAN) מידע שוק

שווי שוק $ 388.31K$ 388.31K $ 388.31K נפח (24 שעות) $ 2.38K$ 2.38K $ 2.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 388.31K$ 388.31K $ 388.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STAN הוא $ 388.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.38K. ההיצע במחזור של STAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.31K.