STAKR מחיר היום

מחיר STAKR (STAKR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAKR ל USD הוא $ 0 לכל STAKR.

STAKR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,068, עם היצע במחזור של 100.00B STAKR. ב‑24 השעות האחרונות, STAKR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STAKR נע ב -4.50% בשעה האחרונה ו +27.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STAKR (STAKR) מידע שוק

שווי שוק $ 40.07K$ 40.07K $ 40.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.07K$ 40.07K $ 40.07K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STAKR הוא $ 40.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAKR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.07K.