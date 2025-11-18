Stable Coin מחיר היום

מחיר Stable Coin (SBC) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBC ל USD הוא $ 1.0 לכל SBC.

Stable Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,467,296, עם היצע במחזור של 1.47M SBC. ב‑24 השעות האחרונות, SBC סחר בין $ 0.995642 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.995642.

ביצועים לטווח קצר, SBC נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stable Coin (SBC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 1.47M 1.47M 1.47M אספקה כוללת 1,467,149.668912 1,467,149.668912 1,467,149.668912

