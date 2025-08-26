Sportstensor (SN41) מידע על מחיר (USD)

Sportstensor (SN41) המחיר בזמן אמת של הוא $2.17. במהלך 24 השעות האחרונות, SN41 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.13 לבין שיא של $ 2.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN41השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN41 השתנה ב +1.78% במהלך השעה האחרונה, -11.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Sportstensor הוא $ 4.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN41 הוא 2.22M, עם היצע כולל של 2218134.18319734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.81M.