Spintop סֵמֶל

Spintop מחיר (SPIN)

לא רשום

1 SPIN ל USDמחיר חי:

$0.00027893
$0.00027893$0.00027893
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Spintop (SPIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:44:14 (UTC+8)

Spintop (SPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.645127
$ 0.645127$ 0.645127

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-8.05%

-15.87%

-15.87%

Spintop (SPIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.645127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPIN השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spintop (SPIN) מידע שוק

$ 84.58K
$ 84.58K$ 84.58K

--
----

$ 203.25K
$ 203.25K$ 203.25K

302.79M
302.79M 302.79M

727,658,095.0
727,658,095.0 727,658,095.0

שווי השוק הנוכחי של Spintop הוא $ 84.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIN הוא 302.79M, עם היצע כולל של 727658095.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.25K.

Spintop (SPIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spintopל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpintop ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpintop ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spintopל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.05%
30 ימים$ 0-41.08%
60 ימים$ 0-52.81%
90 ימים$ 0--

מה זהSpintop (SPIN)

Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.

Spintop (SPIN) משאב

האתר הרשמי

Spintopתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spintop (SPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spintop (SPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spintop.

בדוק את Spintop תחזית המחיר עכשיו‏!

SPIN למטבעות מקומיים

Spintop (SPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spintop (SPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spintop (SPIN)

כמה שווה Spintop (SPIN) היום?
החי SPINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SPIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spintop?
שווי השוק של SPIN הוא $ 84.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPIN?
ההיצע במחזור של SPIN הוא 302.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPIN?
‏‏SPIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.645127 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPIN?
SPIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPIN הוא -- USD.
האם SPIN יעלה השנה?
SPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
