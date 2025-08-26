Spintop (SPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.645127
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69%
שינוי מחיר (1D) -8.05%
שינוי מחיר (7D) -15.87%

Spintop (SPIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.645127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPIN השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spintop (SPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 84.58K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 203.25K
אספקת מחזור 302.79M
אספקה כוללת 727,658,095.0

שווי השוק הנוכחי של Spintop הוא $ 84.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIN הוא 302.79M, עם היצע כולל של 727658095.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.25K.