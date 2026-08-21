Speero מחיר היום

מחיר Speero (SPEERO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEERO ל USD הוא $ 0 לכל SPEERO.

Speero כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,045.89, עם היצע במחזור של 10.00T SPEERO. ב‑24 השעות האחרונות, SPEERO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPEERO נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +20.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Speero (SPEERO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K אספקת מחזור 10.00T 10.00T 10.00T אספקה כוללת 9,999,972,907,861.0 9,999,972,907,861.0 9,999,972,907,861.0

שווי השוק הנוכחי של Speero הוא $ 15.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEERO הוא 10.00T, עם היצע כולל של 9999972907861.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.05K.