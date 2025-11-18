Speedrun מחיר היום

מחיר Speedrun (SPEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019036, עם שינוי של 3.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEED ל USD הוא $ 0.00019036 לכל SPEED.

Speedrun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 190,209, עם היצע במחזור של 1.00B SPEED. ב‑24 השעות האחרונות, SPEED סחר בין $ 0.00018845 (נמוך) ל $ 0.00019876 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00101774, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00018074.

ביצועים לטווח קצר, SPEED נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו -49.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Speedrun (SPEED) מידע שוק

שווי שוק $ 190.21K$ 190.21K $ 190.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.21K$ 190.21K $ 190.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Speedrun הוא $ 190.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.21K.