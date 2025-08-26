עוד על SPECTRE

Spectre AI סֵמֶל

Spectre AI מחיר (SPECTRE)

1 SPECTRE ל USDמחיר חי:

$2.44
$2.44
-9.20%1D
Spectre AI (SPECTRE) טבלת מחירים חיה
Spectre AI (SPECTRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.40%

-9.19%

-9.19%

-9.19%

Spectre AI (SPECTRE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.45. במהלך 24 השעות האחרונות, SPECTRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.43 לבין שיא של $ 2.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPECTREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02880028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPECTRE השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectre AI (SPECTRE) מידע שוק

$ 24.43M
$ 24.43M

$ 24.43M
$ 24.43M

9.99M
9.99M

9,993,171.20242279
9,993,171.20242279

שווי השוק הנוכחי של Spectre AI הוא $ 24.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPECTRE הוא 9.99M, עם היצע כולל של 9993171.20242279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.43M.

Spectre AI (SPECTRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spectre AIל USDהיה $ -0.247704734909502.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectre AI ל USDהיה . $ -0.4322414950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectre AI ל USDהיה $ +0.9850945300.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spectre AIל USDהיה $ -0.420769333125033.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.247704734909502-9.19%
30 ימים$ -0.4322414950-17.64%
60 ימים$ +0.9850945300+40.21%
90 ימים$ -0.420769333125033-14.65%

מה זהSpectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spectre AI (SPECTRE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Spectre AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spectre AI (SPECTRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spectre AI (SPECTRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spectre AI.

בדוק את Spectre AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SPECTRE למטבעות מקומיים

Spectre AI (SPECTRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spectre AI (SPECTRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPECTRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spectre AI (SPECTRE)

כמה שווה Spectre AI (SPECTRE) היום?
החי SPECTREהמחיר ב USD הוא 2.45 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPECTRE ל USD?
המחיר הנוכחי של SPECTRE ל USD הוא $ 2.45. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spectre AI?
שווי השוק של SPECTRE הוא $ 24.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPECTRE?
ההיצע במחזור של SPECTRE הוא 9.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPECTRE?
‏‏SPECTRE השיג מחיר שיא (ATH) של 11.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPECTRE?
SPECTRE ‏‏רשם מחירATL של 0.02880028 USD.
מהו נפח המסחר של SPECTRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPECTRE הוא -- USD.
האם SPECTRE יעלה השנה?
SPECTRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPECTRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Spectre AI (SPECTRE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.