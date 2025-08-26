Spectre AI (SPECTRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24 שעות נמוך $ 2.78 $ 2.78 $ 2.78 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 גבוה 24 שעות $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 שיא כל הזמנים $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02880028$ 0.02880028 $ 0.02880028 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -9.19% שינוי מחיר (7D) -9.19% שינוי מחיר (7D) -9.19%

Spectre AI (SPECTRE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.45. במהלך 24 השעות האחרונות, SPECTRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.43 לבין שיא של $ 2.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPECTREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02880028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPECTRE השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectre AI (SPECTRE) מידע שוק

שווי שוק $ 24.43M$ 24.43M $ 24.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.43M$ 24.43M $ 24.43M אספקת מחזור 9.99M 9.99M 9.99M אספקה כוללת 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279

שווי השוק הנוכחי של Spectre AI הוא $ 24.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPECTRE הוא 9.99M, עם היצע כולל של 9993171.20242279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.43M.